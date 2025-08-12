Роджер Федерер офіційно повернеться на корт. Про це повідомила прес-служба Rolex Shanghai Masters. Швейцарський тенісист погодився взяти участь у матчі знаменитостей у парному розряді, який відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня.

"Це Роджер, і я дуже радий повернутися на стадіон Цічжун у Шанхаї на Rolex Shanghai Masters. Шанхай завжди був для мене особливим місцем з чудовими вболівальниками, незабутніми спогадами та справжньою любов'ю до гри", – говорить у відео Федерер.

Швейцарець завершив кар'єру після матчу з Рафаелем Надалем, з яким зіграв разом у парному розряді на командному турнірі Кубка Лейвера, у вересні 2022 року. В одиночному ж розряді Федерер не грав з 2021 року, коли зазнав поразки у чвертьфіналі Вімблдону.

Варто зауважити, що Роджер Федерер загалом виграв 111 турнірів ATP (з них 103 в одиночному розряді).