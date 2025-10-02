Міжнародна тенісна зала слави оголосила список претендентів на включення у список у 2026 році.

Міжнародна тенісна зала слави оголосила імена номінантів у 2026 році. Як повідомляє офіційний сайт нагороди, до списку номінантів увійшли дві яскраві постаті світового тенісу – швейцарець Роджер Федерер, аргентинець Хуан Мартін дель Потро та представниця країни-терористки Світлана Кузнєцова.

Федерер, колишня перша ракетка світу та 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, вперше став номінантом після завершення своєї легендарної кар’єри у 2022 році. Дель Потро, екс-третя ракетка світу, увійшов в історію завдяки перемозі на US Open-2009 та фіналу Кубка Девіса, де він приніс Аргентині довгоочікуваний титул. Кузнєцова, яка була другою у світовому рейтингу, здобула два титули Grand Slam – на US Open-2004 та Roland Garros-2009.

Процедура відбору включає голосування комісії зі 140 журналістів і чинних членів Зали слави, а також голосування вболівальників. Для обрання кандидат повинен отримати щонайменше 75% голосів офіційної групи виборців та може додати бонусні відсотки завдяки підтримці фанів.

Голосування триватиме до 10 жовтня 2025 року. Імена нових членів Зали слави стануть відомі у 2026 році під час урочистої церемонії.

