Стало відомо, чи може Олег Плотницький зіграти на чемпіонаті світу 2025 року.

Нещодавно Плотницький у своєму Instagram розмістив фото разом із волейболістами збірної та додав підпис: "Вгадайте, що може статися". Допис волейболіста викликав дискусії щодо його можливого повернення до лав "синьо-жовтих". Втім у ФВУ заявили, що найближчим часом Плотницький за збірну України не зіграє.

"Говорити про повернення Плотницького в збірну як мінімум до завершення цього міжнародного сезону недоречно. У 2025 році збірна України виступить ще тільки на чемпіонаті світу. Розширена заявка, яку ми туди подали, вже закрита, дедлайн подачі прізвищ потенційних учасників минув", – наводить заяву ФВУ Sport.ua.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з волейболу стартує 12 вересня. На груповому етапі збірна України зіграє з командами Бельгії, Італії та Алжиру.

Додамо, що Олег Плотницький виступав у складі "синьо-жовтих" з 2017 по 2023 рік. Разом з командою волейболіст грав на трьох чемпіонатах Європи та чемпіонаті світу, а також ставав переможцем Золотої Євроліги.

