Федерація хокею України повідомила, що на старт нового сезону-2025/26 вийдуть п’ять команд.

Чемпіон України з хокею дізнався розклад матчів у Континентальному кубка-2026

Боротьбу за перемогу в чемпіонаті України поведуть чинний чемпіон Кременчук, віце-чемпіон Київ Кепіталз, чинний бронзовий призер Сокіл, а також клуби Шторм та Одещина – новачок національних змагань.

Команди зіграють по 28 матчів та на початку квітня розіграють головний Кубок країни.

Як відомо, 24 вересня розпочнеться розіграш Кубка України з хокею за участю чотирьох команд – Кременчука, Сокола, Одещини та херсонського Дніпра.

Федерація хокею України не змогла провести засідання через відсутність кворуму