Федерація хокею України презентувала склад нового національного чемпіонату та регламент змагань
Чемпіонат України з хокею розпочнеться 7 жовтня.
Федерація хокею України повідомила, що на старт нового сезону-2025/26 вийдуть п’ять команд.
Боротьбу за перемогу в чемпіонаті України поведуть чинний чемпіон Кременчук, віце-чемпіон Київ Кепіталз, чинний бронзовий призер Сокіл, а також клуби Шторм та Одещина – новачок національних змагань.
Команди зіграють по 28 матчів та на початку квітня розіграють головний Кубок країни.
Як відомо, 24 вересня розпочнеться розіграш Кубка України з хокею за участю чотирьох команд – Кременчука, Сокола, Одещини та херсонського Дніпра.
