У вівторок у Кременчуці мало пройти засідання Ради федерацій ФХУ, однак воно не відбулося через відсутність мінімальної кількості учасників. Про це повідомила Федерація хокею України.

Титулований український клуб збирається грати в чемпіонаті Румунії з хокею

Зазначимо, що у вересні мав відбутися розіграш Кубка України, а потім розпочатися новий сезон чемпіонату, однак наразі немає жодних подробиць щодо цих турнірів. Станом на зараз невідомі ні учасники, ні розклад, ні регламент цих змагань.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату України виступало шість команд. Один з учасників кампанії 2024/25 – Київ Кепіталз, тепер грає у Балтійській лізі та базується у Латвії. Чинним чемпіоном України з хокею є Кременчук.

Київ Кепіталз дізнався суперників та отримав календар матчів у хокейній об'єднаній Балтійській лізі