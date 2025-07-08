В ФФУ прокоментували рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до чемпіонату світу російських спортсменок, які мають військові звання армії РФ.

"Це – плювок в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній громадськості.Ми з самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які удавали, що відбір нормальний.

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Таке зухвале рішення стало можливим оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування в тому числі в з боку Міжнародного олімпійського комітету", – заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

Українська федерація фехтування наразі визначає юридичні кроки, для того, щоб протидіяти рішенню FIE, а також звернеться до РНБО та СБУ з закликом застосувати передбачені законом заходи щодо керівництва Міжнародної федерації фехтування.

Нагадаємо, що допуск на ЧС-2025 отримали майор ЗС РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян і прапорщик Ольга Нікітіна. Крім того, на Велику та Єгорян Україна раніше наклала санкції.

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