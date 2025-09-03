Збірна України з боксу перед вильотом на ЧС у Ліверпулі / ФБУ

"Рада директорів Всесвітньої боксерської асоціації схвалила заявку Федерації боксу України. Це відкриває для наших спортсменів двері до всіх турнірів під егідою World Boxing, а саме Кубків світу та Чемпіонатів світу, а також інших міжнародних змагань.

Уже завтра в Ліверпулі розпочнеться перший чемпіонат світу з боксу під егідою World Boxing, де українська команда змагатиметься на найвищому рівні.

Кожен наш боксер виходить у ринг не лише за медалі – а й за честь країни. Федерація боксу України робить усе можливе для розвитку українського боксу, підтримки наших спортсменів і нових перемог.

Щира подяка тренерам, спортсменам, партнерам, команді ФБУ – усім, хто був поруч протягом цього непростого періоду. Дякуємо за вашу підтримку, довіру та віру в нас. Правда перемогла – і це наша спільна перемога. Ми цінуємо кожного з вас і вдячні, що весь цей час були та продовжуєте бути з нами", – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

Участь українських боксерів на ЧС-2025, який з 4 по 14 вересня відбудеться у Ліверпулі, була під питанням через те, що національна федерація не мала членства у World Boxing.

Організація World Boxing була створена у 2023 році задля збереження боксу в олімпійській програмі. МОК навесні цього року заново включив бокс до програми Олімпійських ігор. Раніше рішенням МОК Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, була позбавлена права проводити олімпійські змагання.

