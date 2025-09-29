Стало відомо, де можна буде подивитися ігри наступного сезону баскетбольної Суперліги.

Федерація баскетболу України підписала контракт з Київстар ТБ про права на трансляцію матчів наступного сезону Суперліги, повідомляє ФБУ.

Зазначається, що 50% матчів української Суперліги можна буде переглянути на Київстар ТБ, який став офіційним транслятором чемпіонату. Ігри можна буде дивитися безкоштовно та у прямому ефірі. Інші поєдинки транслюватимуться на YouTube-каналі ФБУ.

Нагадаємо, що сезон Суперліги 2025/26 стартує 3 жовтня. За звання чемпіона України боротимуться 10 команд: Дніпро, Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Рівне, Кривбас, Старий Луцьк, Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла, Харківські Соколи та Ніко-Баскет.

