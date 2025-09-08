Іспанський фахівець Алекс Мумбру не зможе виконувати свої обов'язки до кінця чемпіонату Європи-2025.

Мумбру був госпіталізований перед стартом турніру через гостру інфекцію, повідомляє BasketNews.

Федерація баскетболу Німеччини оголосила, що іспанець провів емоційну зустріч з гравцями та персоналом та передав обов'язки тренера своєму помічнику Алану Ібрагімагічу. Алан заміняв Мумбру на груповому етапі Євробаскету, коли той перебував у лікарні.

Італія залишилася без тренера після невдачі у плей-офф ЧЄ з баскетболу

"За останні кілька днів я зрозумів, що фізично не готовий керувати командою, перебуваючи біля лави запасних під час матчів. Я вирішив змінити розподіл обов'язків тренерського штабу і доручити Алану виконувати обов'язки головного тренера під час матчів.

Я все одно буду на лаві запасних, підтримуючи команду, і ми продовжимо тісно співпрацювати. Я вірю, що це найкращий спосіб допомогти команді досягти успіху", – сказав Мумбру.

Нагадаємо, що Німеччина є однією з двох команд, які досі не програвали на цьогорічному чемпіонату Європи. Іншою такою збірною є Туреччина. У чвертьфіналі турніру "Бундестім" зіграє зі Словенією, матч відбудеться 10 вересня, початок – о 21:00 за київським часом.

Євробаскет-2025: Німеччина зламала опір Португалії у 1/8 – фінальна чверть була нищівною