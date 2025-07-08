Фаворит спринтерського заліку Тур де Франс вибув зі змагань після важкої аварії – ВІДЕО
Бельгійський велогонщик команди Alpecin–Deceuninck Яспер Філіпсен достроково завершив виступи на Тур де Франс через падіння на третьому етапі багатоденки.
Філіпсен претендував на перемогу в очковому заліку "Великої петлі", яку очолював у 2023 році. Бельгієць підтвердив свій статус фаворита після перемоги на першому етапі. На другому заїзді Філіпсен не зміг втримати своє лідерство, а третій етап став для нього останнім на змаганнях.
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Бельгійський велогонщик зазнав важкого падіння за 60 кілометрів до фінішу. До інциденту призвело зіткнення між Бріаном Кокаром та Лауренцом Рексом, француз зрикошетив у Філіпсена, а той жорстко впав на асфальт.
Яспер Філіпсен піднявся на ноги, проте продовжити гонку не зумів через важкі пошкодження. Alpecin–Deceuninck у своїх соцмережах повідомили, що спортсмен отримав перелом ключиці та зламав щонайменше одне ребро. Спортсмена транспортують до лікарні бельгійського міста Геренталс, де проведуть операцію.
Варто відзначити, що у команді бельгійця відмовилися покладати провину в травмі свого спортсмена на Кокара.
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