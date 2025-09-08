Ісландський силач Хафтор Бйорнссон, який широко відомий роллю Грегора "Гори" Клігана в серіалі Гра престолів, встановив неймовірне досягнення в Бірмінгемі.

Бйорнссон втретє у своїй кар'єрі перевершив світове досягнення у становій тязі. Тор підняв неймовірні 510 кг, побивши рекорд у 505 кг, який був встановлений ним же раніше цього року.

"З глузду з'їхати, як легко це було. Я щиро вірю, що зміг би підняти 530 кг", – написав Бйорнссон в Instagram після встановлення нового досягнення.

Бйорнссон, на рахунку якого 32 перемоги на міжнародних змаганнях і 129 світових рекордів, є третім за кількістю титулів стронгменом в історії та вважається найсильнішим спортсменом в історії. Маючи 199 кг ваги, ісландець – єдина людина, яка виграла титули Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man та World's Strongest Man в одному календарному році. Це досягнення він встановив у 2018 році.

На жаль, у квітні цього року ісландець зашкварився візитом у Росію. Там він узяв участь у змаганнях із силових видів спорту, за що був підданий жорсткій критиці в соціальних мережах.

