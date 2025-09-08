Фанат Росії та зірка Гри престолів укотре побив світовий рекорд у становій тязі – ВІДЕО
Тор Бйорнссон, він же – Хафтор Бйорнссон, підняв снаряд вагою 510 кілограмів.
Ісландський силач Хафтор Бйорнссон, який широко відомий роллю Грегора "Гори" Клігана в серіалі Гра престолів, встановив неймовірне досягнення в Бірмінгемі.
Росіяни пошкодили Палац Спорту в Одесі внаслідок нічної атаки – ФОТО
Бйорнссон втретє у своїй кар'єрі перевершив світове досягнення у становій тязі. Тор підняв неймовірні 510 кг, побивши рекорд у 505 кг, який був встановлений ним же раніше цього року.
"З глузду з'їхати, як легко це було. Я щиро вірю, що зміг би підняти 530 кг", – написав Бйорнссон в Instagram після встановлення нового досягнення.
Бйорнссон, на рахунку якого 32 перемоги на міжнародних змаганнях і 129 світових рекордів, є третім за кількістю титулів стронгменом в історії та вважається найсильнішим спортсменом в історії. Маючи 199 кг ваги, ісландець – єдина людина, яка виграла титули Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man та World's Strongest Man в одному календарному році. Це досягнення він встановив у 2018 році.
На жаль, у квітні цього року ісландець зашкварився візитом у Росію. Там він узяв участь у змаганнях із силових видів спорту, за що був підданий жорсткій критиці в соціальних мережах.
"Влад голосував за Санду": власник екс-клубу Бленуце став на захист скандального новачка Динамо