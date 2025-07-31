Промоутер Едді Хірн, який, зокрема, представляє інтереси екс-чемпіона світу в надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа, заявив, що Даніель Дюбуа після нокаутуючого удару у виконанні Олександра Усика був у змозі продовжити бій-реванш, який відбувся 19 липня в Лондоні.

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"Усі вважають, що це капітуляція, але мені не подобається називати поразку Дюбуа таким словом. Він упав на коліна і дочекався, поки рефері дорахує до десяти. Гаразд... Визнаю, це була капітуляція. Але Усик завдав занадто важкого удару.

Давайте дамо Дюбуа щось схоже з презумпцією невинуватості. Наприклад: він просто прийняв рішення не підводитися на ноги (сміється – прим.). Хоч би що там було, вболівальники вважають, що Дюбуа здався. Якщо порівнювати з першим поєдинком проти Усика, то тоді був легкий джеб, а тут реально потужна подача. Але факт залишається фактом – він міг піднятися на ноги і продовжити бій...", – заявив Хірн у коментарі The Stomping Ground.

Реванш між Усиком і Дюбуа, нагадаємо, завершився в п'ятому раунді достроковою перемогою українського боксера.

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