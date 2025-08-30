Розпочався четвертий ігровий день на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 3-й тур

Група A

Чехія – Естонія – 75:89 (19:23, 17:31, 18:23, 21:12)

Група B

Литва – Німеччина – 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24)

Група C

Італія – Грузія – 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15)

Група D

Ісландія – Бельгія – 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:25)

Естонія в битві невдах групи A переграла Чехію. Обидві команди рівно розпочали гру, але чехи провалили другу чверть і після цього не змогли відігратися – 89:75 на користь естонців, які здобули свою першу перемогу на Євробаскеті-2025. Найкращим гравцем став Крістіан Кулламає, який набрав 16 очок за гру, зокрема успішно виконавши 2 триочкові кидки.

Німеччина в божевільному матчі перестріляла Литву. Бундестім завдяки перемозі 107:88 очолила групу B і вийшла в наступний раунд Євробаскету, а ось в литовців можуть виникнути проблеми з потраплянням у зону плей-офф. Головним творцем успіху німців у матчі став Денніс Шрьодер, який здобув фантастичні 26 очок.

Італія перемогла Грузію в групі C. Гога Бітадзе набрав 22 очка за гру, але це не допомогло його команді здобути звитягу – 78:62 на користь апеннінців.

В групі D Бельгія виявилася сильнішою за Ісландію. Трігві Хлінасон приніс 20 очок острів'янам, але бельгійці змогли дотиснути суперника в останній чверті – 71:64.

