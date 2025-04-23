"Еліна така дуже затята. Грала з нею сети, всі програла (Сміється). Вона топ-гравець, що тут сказати. Сильно б'є під задню лінію, мало дає якихось нейтральних ударів. Десь, якщо я коротко зіграла, то можна забути про перемогу у розіграші. Її гра дуже точна, стабільна та й швидко вона грає, глибоко.

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Настрій Еліни дуже сфокусований на тренуваннях, вона викладається та тренує свою гру, вдосконалює її. Подивіться, скільки разів вона досягала чвертьфіналів та півфіналів на турнірах Великого Шолома. Вона вважається найбільшим топом у нашому спорті, тому я рада, що змогла потренуватися з нею та відчути її рівень – найвищий рівень тенісу у нашому виді спорту.

З Мартою я не тренувалася багато, тільки розминала її та грала пару. Але коли дивилася її матчі, то, звичайно, побачила, на якому і вона високому рівні, як вона вкладається в удар, який у неї важкий м'яч летить. Має дуже хорошу фізику, Марта така атлетична дуже. Має точні удари, чіткі зони. Вона може робити все, що захоче на корті, вона має багато вибору в плані, що вона може зробити з м'ячем. Дуже подобається, як вона грає.

Ми тренували пару з Надею та Людою, мені подобається з ними тренуватися. Вони потужно і швидко б'ють під задню лінію, а також добре тримають м'яч. І весело з ними грати пару, дуже цікаво. Все відбувається так різко, тому, звичайно, теж відчувається, що вони грають на високому рівні", – сказала Завацька для Sport.ua.

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