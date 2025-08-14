Англійський колишній боксер Спенсер Олівер, а зараз – експерт порталу talkSPORT, упевнений, що чинний абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик не погодиться на бій із новозеландцем Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном за версією WBO.

Спадкоємець Тайсона Ф'юрі розповів, коли буде готовий вийти на поєдинок з Усиком

"На цей час володарем титулу абсолютного чемпіона світу в хевівейті є Олександр Усик. Схоже, він може відмовитися від цього пояса. Так що ми можемо побачити Мозеса Ітауму в його 14-му поєдинку, як він боксує за титул чемпіона світу у важкій вазі проти Джозефа Паркера", – цитує Олівера talkSPORT.

Британець Мозес Ітаума 16 серпня в Саудівській Аравії проведе поєдинок проти Ділліана Вайта. Поки що у 20-річного британця в активі 12 перемог у 12 боях.

Раніше WBO (Всесвітня боксерська організація) дала Усику 30 днів, щоб домовитися з Паркером про титульний поєдинок. Якщо українець відмовиться від бою, то його позбавлять титулу WBO.

