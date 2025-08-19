Експерт боксу Гарет Девіс заявив про те, що 20-річний британський боксер Мозес Ітаума, якого багато хто називає спадкоємцем Тайсона Ф'юрі, може побити всіх представників надважкого дивізіону, але тільки не чинного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, а також Тайсона Ф'юрі.

Екс-чемпіон світу виключив спадкоємця Тайсона Ф’юрі з когорти суперників Усика: "Треба бути реалістами"

"Я б не виставляв Мозеса проти Усика і Тайсона Ф'юрі. А ось усіх інших, вважаю, він зможе побити. Ф'юрі дуже незручний і дуже досвідчений. Точно так само, як і Усик. А крім них не думаю, що хтось ще може побити Ітауму", – заявив Девіс у коментарі Seconds Out.

Мозес Ітаума 16 серпня в Саудівській Аравії виграв нокаутом у першому раунді проти земляка Ділліана Вайта.

