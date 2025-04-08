Дрейпер обійшов Каспера Рууда та піднявся на шосту сходинку рейтингу ATP. Британець став першим шульгою з 2008 року, якому вдалося забратися в топ-6, інформує Tennis.com.

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Попередником був легендарний Рафаель Надаль, який взагалі очолював рейтинг ATP. Незабаром Дрейпер може також покращити своє становище. 23-річний британець сьогодні (8 квітня) стартує на мастерсі в Монте-Карло матчем проти Маркоса Гірона.

Цікаво, що в повсякденному житті Дрейпер навіть не є шульгою, але на корті більше використовує саме ліву руку і вважає це певною перевагою над суперниками.

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