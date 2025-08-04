Джордж Гроувз, колишній чемпіон світу WBA у другій середній вазі, впевнений, що Олександру Усику після перемоги нокаутом над Даніелем Дюбуа не варто прагнути до проведення третього бою з Тайсоном Ф'юрі.

"Знайдуться шахраї": Красюк розповів, про що проситиме Усика як друг після його перемоги нокаутом над Дюбуа

"Вечірка у Дюбуа в день бою з Усиком? Це маячня. Були в минулому особливі таланти, які робили дивовижні речі. Наприклад, Флойд Мейвезер. Він міг проводити вечірку перед боєм.

Дюбуа в реванші виглядав виснаженим? Він погано виступив. У ньому не було нічого, що було добре. Але Усик був блискучим. Вечірка до бою була нехорошою ідеєю (для Дюбуа). Це справі не допомогло. Це була ганьба, тому що передбачалося, що ми побачимо поліпшену версію Дюбуа. Однак Усик усе ще топ. Він топ зараз і вже назавжди. Він б'є всіх. Усіх їх у своєму стилі. Ніхто не може навіть наблизитися.

Третій бій із Ф'юрі? Буде таке, що всі будуть прикидатися, але насправді ніхто не хоче дивитися цей бій. Усик пройшов бокс. Дайте йому когось, хто на це заслуговує. Такого, як, скажімо, Джозеф Паркер, Кабаел або когось іще. Але він поб'є всіх", – розповів Гоувз iFL.TV.

19 липня Усик у Лондоні на Вемблі виграв нокаутом у п'ятому раунді у Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Український боксер хоче битися з Усиком: "Я не жартую"