Екс-зірка Реала та Челсі взяв участь у велогонці та став свідком трагічної смерті
Колишній вінгер Реала, Челсі та збірної України Еден Азар змінив професію, взявши участь у велогонці у змаганнях на Мальорці.
Азар успішно подолав 225 кілометрів шляху на велосипеді, дістався до фінішу та навіть отримав медаль від організаторів.
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А от на перегонах Mallorca 312 сталась трагедія – велогонник Філ Вільямс потрапив у аварію на підйомі на Коль-д'ен-Кларет під час поїздки між Вальдемосою та Еспорлесом, повідомляє granfondodailynews. Після цього в нього стався серцевий напад. Попри всі старання, 40-річного чоловіка так і не змогли врятувати.
Зазначається, що це вже третій смертельний випадок учасника Гран Фондо цього місяця – раніше померли колишній французький професіонал Стефан Краффт та невідомий нідерландський велоперегонник. В обох також стався серцевий напад.
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