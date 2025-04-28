Колишній вінгер Реала, Челсі та збірної України Еден Азар змінив професію, взявши участь у велогонці у змаганнях на Мальорці.

Азар успішно подолав 225 кілометрів шляху на велосипеді, дістався до фінішу та навіть отримав медаль від організаторів.

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А от на перегонах Mallorca 312 сталась трагедія – велогонник Філ Вільямс потрапив у аварію на підйомі на Коль-д'ен-Кларет під час поїздки між Вальдемосою та Еспорлесом, повідомляє granfondodailynews. Після цього в нього стався серцевий напад. Попри всі старання, 40-річного чоловіка так і не змогли врятувати.

Зазначається, що це вже третій смертельний випадок учасника Гран Фондо цього місяця – раніше померли колишній французький професіонал Стефан Краффт та невідомий нідерландський велоперегонник. В обох також стався серцевий напад.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike pic.twitter.com/2Wj3TSE9za — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025

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