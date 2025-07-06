Раптово обірвалось життя колишньої зірки американської бейсбольної ліги MLB Боббі Дженкса – йому було лише 44 роки, повідомляє прес-служба чемпіонату.

Помер колишній головний тренер збірної України з гірськолижного спорту – йому було 56 років

Як зазначає MSN, на початку 2025 року у Дженкса діагностували рідкісну форму раку шлунка – аденокарциному (злоякісна пухлина, що виникає в залозистій тканині). Чикаго Вайт Сокс та Бостон Ред Сокс (його колишні клуби) уже відреагували на його смерть:

"Ми втратили культового члена родини Вайт Сокс. Ніхто з нас ніколи не забуде все, що Боббі зробив для чемпіонства Світової серії 2005 року та всієї організації Сокс під час свого перебування в Чикаго", – йдеться у заяві Вайт Сокс.

"Наші серця з родиною Дженкс та багатьма людьми з бейсболу, які знали Боббі як товариша по команді та друга", – висловили співчуття Ред Сокс.