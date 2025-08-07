Екс-восьма ракетка світу зашкварився вимогою повернути росіянам прапор: "Це безглуздо"
Джон Ізнер кількома фразами продемонстрував своє невігластво і жалюгідність.
Колишня восьма ракетка світу раптом виступив адвокатом для представників країни-терориста.
"Сподіваюсь, росіяни вб'ють всіх українців": Світоліна показала погрози, які отримала після поразки Осаці
"Чи можуть російські тенісисти повернути собі свій прапор? Зараз це трохи безглуздо", – написав Ізнер у соцмережах. 40-річний американець продовжив гнути свою лінію, висміюючи аргументи в коментарях.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення ATP, WTA та ITF заборонили російським і білоруським тенісистам виступати на індивідуальних змаганнях під прапорами своїх країн. Також ITF усунула всі російські та білоруські збірні від участі у командних турнірах під своєю егідою.
Перший сіяний програв розбірки "перефарбованих" росіян, Шелтон виграв американське дербі: відомі фіналісти Торонто