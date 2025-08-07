Колишня восьма ракетка світу раптом виступив адвокатом для представників країни-терориста.

"Сподіваюсь, росіяни вб'ють всіх українців": Світоліна показала погрози, які отримала після поразки Осаці

"Чи можуть російські тенісисти повернути собі свій прапор? Зараз це трохи безглуздо", – написав Ізнер у соцмережах. 40-річний американець продовжив гнути свою лінію, висміюючи аргументи в коментарях.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення ATP, WTA та ITF заборонили російським і білоруським тенісистам виступати на індивідуальних змаганнях під прапорами своїх країн. Також ITF усунула всі російські та білоруські збірні від участі у командних турнірах під своєю егідою.

Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now. — John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025

Перший сіяний програв розбірки "перефарбованих" росіян, Шелтон виграв американське дербі: відомі фіналісти Торонто