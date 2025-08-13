Чемпіон України з футзалу в складі МФК Продексім Дмитро Холоша тепер співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Про це повідомляє НоваМедіа.

Капітан збірної України з футзалу провів перший матч за 10 місяців – він пожертвував здоров'ям на шляху до бронзи ЧС

Колишній футзальний воротар влаштувався директором центру "Інваспорт" на окупованій території України. Там він бере участь в пропагандистських заходах, зокрема розповідає кремлівські побрехеньки молодшим поколінням та записує відео на підтримку російського диктатора Путіна.

Додамо, що Холоша покинув МФК Продексім у 2021 році, до цього вигравши 4 титули чемпіонату України разом із клубом. Футзальна команда з Херсону призупинила своє існування після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Вони ліквідували двох найближчих поплічників Стрємоусова – серйозні фанати Кристала відкрили збір для автівок на фронт