Екс-українська дзюдоїстка виборола першу медаль для своєї нової країни
Єлизавета Литвиненко відзначилася за збірну ОАЕ.
Колишня українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко здобула першу нагороду під прапором збірної Об’єднаних Арабських Еміратів.
Литвиненко виборола срібло на Гран-прі в Китаї.
"Який чудовий спосіб повернутися в гру з першою медаллю для моєї нової команди. Я вдячна вам усім за вашу підтримку", – написала Литвиненко в Instagram, де розмістила фотографію з усіма призерами змагань та переможницею.
21-річна Єлизавета Литвиненко на початку вересня змінила своє спортивне громадянство, відмовившись від українського. Виступу за команду ОАЕ вона розпочала без карантину, адже він не передбачений.
Нагадаємо, що раніше 16-річна Іларія Цуркан та її 20-річний брат Ігор Цуркан змінили Україну на Словенію, а 20-річний Олексій Болдирєв буде виступати під прапором Польщі.
