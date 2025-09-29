Колишня українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко здобула першу нагороду під прапором збірної Об’єднаних Арабських Еміратів.

Українська дзюдоїстка відмовилася від українського громадянства – відома нова країна спортсменки

Литвиненко виборола срібло на Гран-прі в Китаї.

"Який чудовий спосіб повернутися в гру з першою медаллю для моєї нової команди. Я вдячна вам усім за вашу підтримку", – написала Литвиненко в Instagram, де розмістила фотографію з усіма призерами змагань та переможницею.

21-річна Єлизавета Литвиненко на початку вересня змінила своє спортивне громадянство, відмовившись від українського. Виступу за команду ОАЕ вона розпочала без карантину, адже він не передбачений.

Нагадаємо, що раніше 16-річна Іларія Цуркан та її 20-річний брат Ігор Цуркан змінили Україну на Словенію, а 20-річний Олексій Болдирєв буде виступати під прапором Польщі.

