"Я не хочу бойкотувати збірну, хочу боротись за Болгарію. Ми хочемо спитати федерацію, чому вони не хочуть продовжувати працювати з цими тренерами (росіянином Сосланом Фарнієвим та його помічниками – прим. Футбол24+). Відповідь Станки Златєвої (нової очільниці Болгарської федерації з боротьби – прим. Футбол24+) на попередній прес-конференції була такою: тренери пішли у відставку. Я хочу побачити цей документ.

Колишній гімнаст збірної України змінив громадянство – вирушив на інший кінець світу

Я не розмовляв зі Златєвою особисто, бо ніхто з федерації мені не телефонував. Я познайомився зі Станкою на республіканському чемпіонаті серед юніорів. Златєва запитала мене, як у мене справи, я відповів їй, що добре, і на цьому все закінчилося. Вона навіть не привітала мене із медаллю чемпіонату Європи.

Я ні про що не шкодую, бо таке ставлення з боку федерації має лише короткочасний характер. 80% людей, яких я зустрічаю на вулиці, підтримують мене. Я відчуваю підтримку болгарського народу. Багато хто казав мені: "Дякую, що приїхав виступати за Болгарію". Сподіваюся, що в майбутньому я продовжуватиму вигравати титули для Болгарії.

Єдиною моєю проблемою в команді було те, що я погано знав болгарську мову, тепер я не маю цієї проблеми. У мене ніколи не було проблем із ставленням до натуралізації. Я розмовляв зі Стояном Добрєвим (новий головний тренер болгарської збірної – прим. Футбол24+), і він сказав мені, що персональні тренери не можуть приїжджати на тренування та збори національної збірної. Я не розумію, чому ухвалюється таке рішення.

Попередній президент федерації Хрісто Марінов завжди був у залі та завжди підходив, щоб привітати нас. Він завжди був поряд з нами у важливі моменти та на змаганнях. Після чемпіонату Європи нова очільниця мені навіть не зателефонувала.

Я не планую міняти країну. Я хочу тренуватися так само, як ми це робили досі. Ми мали гарну атмосферу і добре підготувалися. Навіть якщо я зовсім відмовлюся від боротьби, я вже досяг своєї мрії", – цитує Новікова ТОПСПОРТ.

Нагадаємо, нещодавно у болгарській боротьбі спалахнув скандал. Новіков та його партнери натуралізовані росіяни обурилися, що їх змушують в команді розмовляти болгарською, а не російською. Пізніше з посади головного тренера збірної звільнили Фарнієва. Новіков і компанія писали листа з проханням повернути росіянина.

Борець Новіков потрапив у мовний скандал після відмови від громадянства України – його зобов'язали розмовляти державною