Гілберт Аренас потрапив до рук поліції як один з організаторів нелегального клубу.

Колишній баскетболіст Гілберт Аренас заарештований поліцією. Його звинувачують в організації незаконного грального бізнесу, інформує NBC Sports.

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Аренас затриманий разом із п'ятьма іншими обвинуваченими, включно з "ймовірним високопоставленим членом ізраїльського транснаціонального організованого злочинного угруповання". Усі вони є підозрюваними в організації незаконних ігор у покер із високими ставками в будинку в Лос-Анджелесі, який належить колишньому баскетболісту. 43-річний екс-гравець нібито у своєму домоволодінні з вересня 2021 по липень 2022 року організував нелегальний клуб з озброєною охороною, персоналом і паркувальниками.

Аренасу загрожує в'язниця терміном на 25 років.

Гілберт Аренас виступав у НБА з 2001 по 2012 рік. Він захищав кольори Голден Стейт, Вашингтон, Орландо і Мемфіс. Тричі Гілберт був учасником Матчів зірок НБА.

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