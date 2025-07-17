Тренер-найманець припинив своє жалюгідне існування в одній з країн Західної Африки. Він загинув під час "виконання бойового завдання", повідомляє промоутерська компанія Мир бокса.

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Нестеров був прихильником загарбницької війни Росії проти України, а з жовтня 2022 року сам брав участь у бойових діях на боці окупантів. Пізніше найманець вирішив заробляти на крові в Африці, де й загинув.

Нестеров довгий час був тренером боксера Олександра Повєткіна, який також підтримує російське вторгнення в Україну. Крім того, бойовик очолював федерацію боксу міста Чехова в Підмосков'ї.