Наставник Голден Стейт Ворріорз Стів Керр, який керував збірною США на Олімпіаді-2024, озвучив проблему, яка негативно впливає на всі команди.

"На першому місці здоров'я гравців. І зараз баскетбол значно інтенсивніший, ніж 20 або 30 років тому. Мені здається, ми просимо від гравців занадто багато.

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Коли я грав, то все було набагато простіше. І ми набагато менше бігали. Усі знають, що в регулярці має бути менше матчів. Але це питання грошей. Ніхто не хоче втрачати гроші. І ніхто їх не втрачатиме.

Я не вірю, що ми добровільно погодимося втратити в грошах і кількості матчів заради якості гри", – цитує Керра The Athletic.

Нагадаємо, команди НБА проводять 82 поєдинки за сезон. За словами фахівця, оптимальним було б грати близько 65 матчів. Однак нещодавно НБА підписала телевізійний контракт на 11 років і 76 мільярдів доларів, тож очікувати скорочення регулярки найближчим часом не варто.

До слова, згідно зі статистикою у 1980-х роках гравець пропускав 10,4 матчі за сезон, а у 2020-х – 23,9 матчі.

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