Прес-служба Польської федерації біатлону повідомила, що словенський фахівець Урош Велепець очолив чоловічу команду Польщі.

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Його контракт набуває чинності 1-го травня, однак деталі угоди не розголошуються. "Після від’їзду з Німеччини у мене було багато пропозицій. Я був здивований. Я думав, що візьму рік перерви. Але пропозиції були спокусливі. Вдалося познайомитися з біатлоністами. Я бачу потенціал. Це буде непросто, це тривалий процес, але ми хочемо вийти з тіні і показати, що Польща також може боротися", – наводить слова Велепця Польська федерація біатлону.

Нагадаємо, словенець був головним тренером збірних України (2018-2022) та Німеччини (2023-2025) з біатлону, а також тренував Якова Фака (чемпіона світу) і Тею Грегорін (олімпійську медалістку).

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