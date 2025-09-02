Колишній головний тренер збірної України Віталій Степановський зізнався у тому, що не розраховує на українських баскетболістів у азербайджанському Нефтчі, який він очолив літом цього року.

"У середині червня мені зателефонував мій агент і повідомив, що є варіант переходу в Нефтчі. Пізніше відбулася розмова за участю Теймура Бейбутова, Давіта Чівчівадзе та капітана Аміля Гамзаєва. Ми обговорили всі питання, які мене цікавили щодо клубу, його можливостей та цілей. Після цього ми продовжували залишатися на зв’язку, і приблизно через два тижні мені запропонували офіційний контракт, і ми домовилися.

Думаю, для легіонерів, які приїжджають сюди, це справді важливий момент. До того ж для Нефтчі це буде вперше в історії, що також має велике значення. Раніше я майже щороку працював у клубах, які виступали в єврокубках. Для Нефтчі ж це лише перший крок. Я бачу, що клуб докладає максимум зусиль, щоб усе пройшло успішно.

Трансфери ще будуть? Напевно, так. У нас сім легіонерів, решта гравців будуть місцевими. Очікується трансфер одного баскетболіста.

Чи побачимо гравців збірної України у Нефтчі? Ні, їх не буде. Так, я добре знаю цих гравців, але на даний момент більшість із них пов’язані контрактами. А на позиціях тих, хто є вільним агентом, у нас уже є свої гравці. Тому у наступному сезоні ми точно не побачимо гравців збірної України в Нефтчі", – цитує Степановського Azerisport.

