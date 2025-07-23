Колишній наставник збірної України з баскетболу Віталій Степановський працевлаштувався в Азербайджані. 43-річний фахівець очолив місцевий Нефтчі, повідомляє Big.Manegement.

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Деталі угоди наразі невідомі. Нефтчі виступає в першому дивізіоні Азербайджану. Минулої першості команда дійшла до фінальної серії, де поступилася Сабаху (2:4). У наступному сезоні Нефтчі зіграє в Кубку Європи ФІБА, де одразу стартує з групової стадії й може зустрітись з командами Калев/Крамо (Естонія), Бурсаспор (Туреччина) та Трефль Сопот (Польща).

Нагадаємо, Степановський очолював южненський Хімік, з яким у сезоні 2018/19 здобував золоті нагороди баскетбольної Суперліги й Кубок країни у 2020 році. Зі студентською збірною України на Універсаді-2019 взяв срібло. Далі були румунська Крайова та естонський клуб Парна.

Також Степановський входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса у відборі на Євробаскет-2021 та чемпіонат світу-2023, після чого змінив латиша на посаді наставника "синьо-жовтих".

У грудні 2024 року був звільнений з національної команди через погані результати. Під його керівництвом українці провели вісім ігор – крім невдач у відборі до Євро-2025, "синьо-жовті" також не змогли пробитися на ОІ-2024 у Парижі.

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