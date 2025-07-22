Клуб Кудрівка, який у новому сезоні-2025/26 дебютує в українській Прем’єр-лізі, оголосив про те, що тренерський штаб команди поповнив Євген Задорожний – колишній головний тренер київського футзального клубу Аврора.

Віце-чемпіон України з футзалу зазнав чергових кадрових втрат – на клуб чекає виступ у Лізі чемпіонів

Задорожний працюватиме асистентом головного тренера Кудрівки Василя Баранова.

Євген Задорожний очолював Аврору два останніх сезони та виграв з командою бронзу та срібло Української Екстра-ліги. Чинний статус віце-чемпіона приніс команді путівку до Ліги чемпіонів, однак після сезону стало відомо, що Аврора об’єднується з клубом Sky Up.

Українські клуби потрапили до однієї групи футзальної Ліги чемпіонів – відомі імовірні суперники