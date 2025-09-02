"Василь Ломаченко – це людина переконань. Він патріот. Він любить свою країну. Він любить свою сім'ю. Він людина віри. Я не можу сказати про нього жодного поганого слова.

Я ніколи не забуду один його жест. Після того як я відпрацював перший бій з ним у Лас-Вегасі, перед наступним матчем він покликав мене до своєї кімнати й дав мені свою олімпійську краватку з українськими кольорами, бо помітив, що я носив краватку з попереднього бою. Він дав мені її. Це його олімпійська краватка, розумієте?

Для мене це було цінніше, ніж якби він дав мені годинник Rolex – бо він не купив це. Я носив цю краватку на кожному бою Усика і Ломаченка з того часу. І я продовжуватиму робити це надалі", – цитує Абнера Boxing News.

Нагадаємо, що нещодавно Василь Ломаченко (18-3, КО 12) оголосив про завершення кар'єри. Попри повномасштабну війну РФ проти України боксер досі підтримує церкву московського патріархату та навіть вступав у конфлікт з відомими українськими волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком з приводу своєї неоднозначної політичної позиції після удару росіян по рідному місту боксера.

