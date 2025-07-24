Колишній тренер українця заявив про те, що робота тренерського штабу британця Даніеля Дюбуа напередодні реваншу йому не сподобалася. Утім, екс-наставник Усика також віддав належне майстерності українського абсолютного чемпіонату суперважкого дивізіону.

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"Я не знаю, що відбувалося в таборі Дюбуа, але, на мою думку, було занадто багато уваги емоціям. Якби це був я, то фокусувався б більше на самому поєдинку і залишив би всі речі з емоціями поза рингом, тому що це має тенденцію відволікати бійця.

Я говорив ще багато років тому, що Усик може вдарити. Він може тебе потрясти. Він дуже сильний хлопець, він сильний ментально і фізично. Я провів із ним понад 300 раундів на лапах, і я знаю, що він може вдарити. Якщо він зловить когось у надважкому дивізіоні, то він потрясе. Так що мене зовсім не здивувало, що він зміг потрясти Даніела Дюбуа або Тайсона Ф'юрі. Він може загрожувати будь-кому своєю силою удару, тому що він сильний боєць, сильний панчер.

Вважаю, Джозеф Паркер заслужив право бути наступним опонентом Олександра Усика. Я чув, що вони намагаються також говорити про Ітауму. Але Ітаумі всього 20 років. Олександру Усику - 38 років. Я маю на увазі, вони так сильно хочуть побити Олександра Усика, що просто намагаються повалити на нього стіну. Але це не означає, що Олександр Усик не поб'є Ітауму. Тому що Усик хитрий, він хороший боєць, ніхто цього не забере", – розповів Алі Башир Seconds Out.

Нагадаємо, Олександр Усик 19 липня в Лондоні виграв у Даніеля Дюбуа в реванші нокаутом у п'ятому раунді.

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