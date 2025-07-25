Американський тренер упевнений, що ще один поєдинок між українським абсолютним чемпіоном і екс-чемпіоном світу з Великої Британії вже не має жодного сенсу, адже Усик у двох попередніх боях з Ф'юрі довів свою перевагу над суперником.

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"Я не хочу цього бачити і скажу вам, чому. Я бачив достатньо. Я бачив, як Усик переміг Ф'юрі.

Я любив їх обох, і вони зробили тільки хороше для боксу, для своїх сімей і для себе. Вони неймовірні, вони воїни, все. Я більше не хочу цього бачити. Усик перемагав двічі.

Перший бій міг би завершитися нокаутом, якби він не стримався, коли Ф'юрі впав. Він міг би завдати того останнього удару, який би йому серйозно нашкодив. Був там, пережив це, бачив цей фільм, не знімайте ще один.

Як людина, яка все своє життя займалася боксом, я думаю, що ці обидва хлопці дуже близькі до межі, яку їм дав Бог", – цитує Атласа SecondsOut.

Усик і Ф'юрі 2024 року провели два бої, які завершилися перемогами українця. Спочатку Олександр виграв роздільним рішенням суддів, а в реванші переміг одноголосним вердиктом.

19 липня в Лондоні на Вемблі Усик розбив Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді в реванші і став вдруге абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону.

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