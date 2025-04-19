Балтійці оперативно знайшли заміну 59-річному італійцю Луці Банкі, який покине команду після завершення сезону.

Іспанський фахівець Сіто Алонсо став новим головним тренером збірної Латвії, підписавши контракт до 2027 року, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу країни.

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49-річний наставник приступить до своїх обов'язків після чемпіонату Європи-2025. На континентальній першості латвійцями буде керувати італієць Лука Банкі – саме під його керівництвом балтійці зуміли посісти п'яте місце на ЧС-2023.

Нагадаємо, Алонсо розпочав професіональну кар'єру тренера ще у 2008 році. Він очолював іспанську клуби Ховентуд, Гіпускоа, Більбао, Басконію, Барселону та хорватську Цедевіту. У 2013-му році завоював зі збірною Іспанії (U-20) бронзові медалі чемпіонату Європи, програвши у півфіналі саме одноліткам із Латвії.

З 2019 року тренує Мурсію, з якою минулого сезону сенсаційно став віце-чемпіоном Іспанії.

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