Екс-тренер Барселони очолив збірну Латвії з баскетболу – він сенсаційно привів аутсайдера до віце-чемпіонства в Іспанії
Балтійці оперативно знайшли заміну 59-річному італійцю Луці Банкі, який покине команду після завершення сезону.
Іспанський фахівець Сіто Алонсо став новим головним тренером збірної Латвії, підписавши контракт до 2027 року, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу країни.
Реал побореться з Олімпіакосом, Барселона зіграє з Монако – стали відомі всі чвертьфінальні пари Євроліги
49-річний наставник приступить до своїх обов'язків після чемпіонату Європи-2025. На континентальній першості латвійцями буде керувати італієць Лука Банкі – саме під його керівництвом балтійці зуміли посісти п'яте місце на ЧС-2023.
Нагадаємо, Алонсо розпочав професіональну кар'єру тренера ще у 2008 році. Він очолював іспанську клуби Ховентуд, Гіпускоа, Більбао, Басконію, Барселону та хорватську Цедевіту. У 2013-му році завоював зі збірною Іспанії (U-20) бронзові медалі чемпіонату Європи, програвши у півфіналі саме одноліткам із Латвії.
З 2019 року тренує Мурсію, з якою минулого сезону сенсаційно став віце-чемпіоном Іспанії.