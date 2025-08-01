Екс-суперник Усика розповів про майбутнє Дюбуа після поразки в бою за абсолюта: "Я співчуваю Даніелю"
Відомий британський боксер Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) поділився думками щодо того, чи зможе Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) знову стати чемпіоном світу після поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО).
"Звичайно, 100%. У нього завжди буде сила. Коли він веде, і у нього є успіх у бою, то він ніколи не буде шукати вихід з поєдинку. Я не списую з рахунків кар'єру Дюбуа, тому що він молодий боєць і може вчитися. Пробачте, що це кажу, але не можна змінити риси характеру, які у нього є. Якось це обійти не вийде.
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Він не встане завтра вранці майстерним спритним боксером. У тебе є певний набір складових, які ти використовуєш, і з чим маєш справу. І тобі потрібно використовувати їх найкращим чином. Я дійсно співчуваю Даніелю", – цитує Белью TalkSPORT.
Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Крім того, Усик став першим боксером з часів Мохаммеда Алі, який двічі об'єднав всі престижні титули у надважкій вазі.
До слова, Тоні Белью боксував з Олександром Усиком у 2018 році. Тоді українець нокаутував британця у 8-му раунді.
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