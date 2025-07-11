"Даніель зараз на висоті. Перемога над Ей Джеєм вивела його на абсолютно новий рівень. Це додало йому впевненості. Він дуже рішучий. Він навіть не буде думати про останній бій з Усиком – це не залишиться в його пам'яті. Він буде зосереджений на одній меті, думаючи: "Я нокаутував Ей Джея на Вемблі – я повернуся на Вемблі, щоб нокаутувати Олександра Усика".

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Усику доведеться знову вибити це з нього. Він повинен буде забрати його впевненість і волю. Чи зможе він це зробити? Так, я думаю, що зможе. Чи буде це так само легко, як минулого разу? Можливо, ні.

Це може бути перший раз, коли Олександру Усику доведеться підійматися з канвасу після удару в голову. Я думаю, йому доведеться вставати з підлоги. Я думаю, що він переживе бурю, але, на мою думку, він виконає свою роботу. Я думаю, що Усик зупинить Даніеля, ймовірно, між 8 і 12 раундами.

Я бачу, що Дюбуа – найвпевненіший, яким він коли-небудь був. Він дуже небезпечний боєць. Але я думаю, що ця впевненість зникне після шостого раунду. Тоді він стане мішенню з шостого по дев'ятий раунд. І якщо Даніель протримається до дванадцятого, молодець. Але я не думаю, що він витримає. Це буде занадто", – сказав Белью для talkSPORT.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Боксери вже зустрічалися на ринзі у 2023 році – тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

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