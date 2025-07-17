"Мені шкода Лому, тому що всі його дивилися, всі його любили. Особливо я, я бився з ним – ми зробили чудову роботу в Медісон-Сквер-Гарден.

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Він пішов на пенсію, тому що, можливо, зараз у нього не найкращий психологічний стан через ситуацію, що склалася в Україні, яка триває вже довгий час... Всі чекають, коли це закінчиться. Але він ще молодий, можливо, він вирішив зробити перерву.

Ми всі знаємо, що Ломаченко бʼється все своє життя, в аматорському, професійному боксі, він ніколи не відпочивав. Можливо, він скористався цією нагодою, щоб провести час з родиною, зайнятися чимось іншим, і, можливо, він зможе повернутися. У будь-який момент. Я не можу дочекатися, щоб побачити його в майбутньому. Ви знаєте, зараз у боксі всі кажуть: "О, я пішов на пенсію". А за два роки вони повертаються", – наводить слова Лінареса FightHype.

Нагадаємо, у червні 37-річний Ломаченко оголосив про завершення карʼєри. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа.

Ломаченко та Лінарес зустрічалися в ринзі у 2018 році. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у 10 раунді, хоча перед цим побував у нокдауні.

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