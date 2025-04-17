Екс-російський тенісист вибухнув нецензурною лайкою на турнірі в Німеччині – відео (18+)
Казахський тенісист Алєксандр Бублік, який раніше виступав під російським прапором, проявив своє здичавіле нутро.
Бублік зустрівся на турнірі ATP у Мюнхені з бельгійцем Зізу Бергсом, під час матчу з яким не зміг стримати своїх емоцій.
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Під час своєї ж подачі в колишнього росіянина не вийшов удар, після чого виплеснув емоції, гучно і нецензурно вилаявшись. Цим Бублік не обмежився – пізніше казахський тенісист розбив свою ракетку об покриття.
Завершилось же все поразкою Алєксандра з рахунком 1:2 (7:6 (5), 4:6, 5:7). Нагадаємо, Бублік змінив російське громадянство на казахське у 2016 році. Аргументом стало те, що "Росія йому нічого не дала". Натомість Казахстан запропонував йому фінансову підтримку.
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