Казахський тенісист Алєксандр Бублік, який раніше виступав під російським прапором, проявив своє здичавіле нутро.

Бублік зустрівся на турнірі ATP у Мюнхені з бельгійцем Зізу Бергсом, під час матчу з яким не зміг стримати своїх емоцій.

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Під час своєї ж подачі в колишнього росіянина не вийшов удар, після чого виплеснув емоції, гучно і нецензурно вилаявшись. Цим Бублік не обмежився – пізніше казахський тенісист розбив свою ракетку об покриття.

Завершилось же все поразкою Алєксандра з рахунком 1:2 (7:6 (5), 4:6, 5:7). Нагадаємо, Бублік змінив російське громадянство на казахське у 2016 році. Аргументом стало те, що "Росія йому нічого не дала". Натомість Казахстан запропонував йому фінансову підтримку.

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