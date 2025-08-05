"Я думаю ніхто не хоче завершувати матч таким чином, і я просто бажаю їй (Марті Костюк – прим.) якнайшвидшого одужання. Попереду ще великі турніри, сподіваюся, вона зможе до них підготуватися. А я просто з нетерпінням чекаю на свій наступний матч.

Світоліна дізналась час початку битви за півфінал тисячника у Монреалі

Чи була я повністю зосереджена попри травму суперниці? Так, я намагалася показати свій максимум. Трохи боролася із першою подачею. В останні кілька днів було досить вітряно, тож я трохи втратила ритм, але сподіваюся, що зможу покращити це до наступного матчу. Загалом почувалася досить добре на корті. Дякую всім, хто прийшов і підтримував нас", – поділилась Рибакіна у коментарі після матчу.

Нагадаємо, Марта Костюк відмовилась продовжувати матч проти Єлени Рибакіної в другому сеті через травму. На той момент представниця Казахстану вже виграла перший сет (6:1) та вела в другому (2:1).

Костюк з травмою знялась з матчу 1/4 фіналу WTA 1000 проти екс-росіянки