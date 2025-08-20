Зведена бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції повідомила про затримання російського штурмовика з позивним "Регбіст". Він свого часу був гравцем збірної Росії з регбі.

"Цю історію важко вигадати. Але вона – реальна. І в ній є все: штурм, скид, самогубство, коханка, крипта, записка з дрона і дуже здивований росіянин.

Торецький напрямок. На позиції йдуть два штурмовики РФ. Наші аеророзвідники з групи бомберів зустрічають їх з неба. Влучні скиди – один поранений не витримує, стріляється на місці. Інший – ледь дихає, піднімає руки, просить пощади. Дрон кидає записку: "Хочешь жить – иди за дроном". І той – пішов. Полями його вивели до наших позицій. Виявилося, що він – вищий і ширший за наших. Але, як бачимо, не розмір вирішує.

Андрюхє 43 роки, родом із Казані. Позивний – "Регбіст". Колись грав за збірну росії з регбі, мав криптовалютну фірму. Збанкрутував, вліз у борги – 6 мільйонів рублів. Розлучився з дружиною, залишилось двоє дітей. А нова пасія порадила йти на війну: "підзаробиш". Так він і опинився в штурмовій групі. Хоча обіцяли, що ЛБЗ бачити не буде. І зрозумів: його тупо кинули, як і тисячі інших.

Тепер він каже, що вбивати українців не хотів, на обмін не рветься – бо знає: якщо повернеться, росіяни знову пошлють його помирати", – йде мова у повідомленні бригади "Хижак" у телеграмі.

