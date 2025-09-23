Загинув на фронті екс-регбіст та співзасновник клубу Дніпро
Олексій Розенталь віддав своє життя за незалежність України.
Олексій Розенталь, який був співзасновником регбійного клубу Дніпро та одним з перших гравців команди, загинув у боях на Харківщині, повідомила Федерація регбі України.
Розенталь від початку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України у складі 98-го батальйону ТрО, що згодом став 1-м механізованим батальйоном 3-ї штурмової бригади.
Олексій пройшов шлях піхотинця, згодом став гранатометником, майстром у роботі з АГС та МК19, а пізніше опанував БПЛА.
Він брав участь у боях на запорізькому напрямку, у Бахмуті, Авдіївці та на харківському напрямку. Був нагороджений відзнаками Стальний Хрест, Золотий Хрест, Хрест Хоробрих, медаллю Лицарський Хрест та орденом За мужність ІІІ ступеня.
