Олексій Розенталь віддав своє життя за незалежність України.

Олексій Розенталь, який був співзасновником регбійного клубу Дніпро та одним з перших гравців команди, загинув у боях на Харківщині, повідомила Федерація регбі України.

Розенталь від початку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України у складі 98-го батальйону ТрО, що згодом став 1-м механізованим батальйоном 3-ї штурмової бригади.

Олексій пройшов шлях піхотинця, згодом став гранатометником, майстром у роботі з АГС та МК19, а пізніше опанував БПЛА.

Він брав участь у боях на запорізькому напрямку, у Бахмуті, Авдіївці та на харківському напрямку. Був нагороджений відзнаками Стальний Хрест, Золотий Хрест, Хрест Хоробрих, медаллю Лицарський Хрест та орденом За мужність ІІІ ступеня.

