Ежені Бушар зовсім скоро у Монреалі проведе свій останній поєдинок у професіональному турі.

31-річна канадська тенісистка Бушар повідомила про те, що завершить свою кар’єру на кортах Монреаля, де з 27 липня по 7 серпня відбудеться турнір серії WTA 1000.

Ястремська перемогла власну кривдницю і пробилася в 1/8 фіналу турніру в Гамбурзі

"Закінчується там, де все починалося: Монреаль", – написала Бушар у Instagram.

Свого часу Бушар була дуже перспективною тенісисткою. Вона у 2012 році виграла юніорський Вімблдон та була другою ракеткою юніорського світового рейтингу.

У дорослому турі Ежені свій найкращий період провела у 2014-му. Тоді вона грала у півфіналах на Australian Open та Ролан Гаррос, а також дійшла до фіналу на Вімблдоні, де поступилася Петрі Квітовій з Чехії (3:6, 0:6). Надалі Бушар серйозно підкосили травми, через які вона перестала ставитися до професійного тенісу відповідально.

Канадійка має у своєму активі лише один титул WTA, свого часу посідала п’яте місце у світовому рейтингу та заробила за кар’єру близько семи мільйонів доларів.

Світоліна та ще три українські тенісистки потрапили в основну сітку US Open-2025