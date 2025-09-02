Колишній голова Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг проведе рівно три роки у в’язниці, як повідомляє видання NRK.

Навесні 2023 року Бессеберг отримав звинувачення у корупції. Зокрема, екс-чиновник був звинувачений у захисті та сприянні інтересам Росії, а саме – "в антидопінговому контексті". Згідно з судовим вердиктом, 79-річний Андерс Бессеберг був засуджений до трьох років та одного місяця позбавлення волі та отримав довічне відсторонення від роботи в біатлоні.

Норвежець подав апеляцію. Її розгляд приніс Бессебергу скорочення терміну ув’язнення на один місяць – до 36 місяців.

Андерс Бессеберг є ініціатором створення та першим (1993-2018) президентом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

