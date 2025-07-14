Дерев’янченко впевнений, що саме Усик є фаворитом майбутнього бою, але не вважає, що йому проти Дюбуа буде легко.

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– Які ваші очікування від бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа?

– Усик буде фаворитом у цьому протистоянні, але Дюбуа та його команда налаштовані взяти реванш та залишити усі пояси в Лондоні. Зі свого боку Усик також не хоче віддавати титули:) Думаю, що цей бій буде ще кращим за перший. Очікую на дуже гарну та потужну сутичку з напруженням до останньої хвилини.

– Тобто передбачаєте, що матч пройде повну дистанцію?

– Тяжко сказати. Це хевівейт, у якому кожен удар може вирішити долю поєдинку. Мені здається, Усик, як і в першому бою, обере тактику руху на ногах, що в нього гарно виходить, та застосування серійних комбінацій. Він швидший за Дюбуа, і якщо британець не буде його діставати, то почне швидше втомлюватися й не зможе донести свої акцентовані удари. Усику не варто зупинятися та стояти перед Дюбуа, бо той почне бити, й це буде позначатися на Усику. Все ж він є великим і міцним суперважковаговиком, – цитує Дерев’янченка Sport-express.ua.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

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