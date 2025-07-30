WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Людмила Самсонова (WTA № 16) – Наомі Осака (Японія, WTA № 49) – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6

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Осака, яка є першою в історії представницею Японії, що виграла турнір серії Grand Slam (всього чотири переможні мейджори в активі у Наомі), матч проти так званої "нейтральної" Людмили Самсонової з Росії, по суті, програла. Росіянка виграла 6:4 перший сет, а в другій партії за рахунку 5:4 на свою користь мала три матчболи (40:0). Осака в такій складній ситуації повернулася в гру – зробила фантастичний камбек, забравши другий сет на тай-брейку, а матч закрила перемогою 6:3 у третьому сеті.

Зустріч тривала 2 години 37 хвилин.

В 1/8 фіналу турніру в Монреалі Наомі Осака зустрінеться з переможницею матчу Рената Сарасуа (Мексика) – Олена Остапенко (Латвія).

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