Британець повідомив, що йде з великого тенісу через постійні травми, які докучали йому останнім часом. Своїм рішенням 30-річний уродженець ПАР поділився в Instagram.

У період з 2020 по 2021 рік Едлунд мав три операції на коліні, а також проблеми із зап’ястям, стегном та стопою.

Кайл Едмунд двічі перемагав на турнірах АТР, у 2018 році грав у півфіналі Australian Open – це його найкраще досягнення на турнірах серії Grand Slam. Свого часу він був першою ракеткою Великої Британії. Його найвища позиція у світовому рейтингу – 14-та, яку він посідав у жовтні 2018 року.

