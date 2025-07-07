Вадим Урсу став подвійним переможцем турніру ITF M15 у Кайсері.

Український тенісист вперше у своїй кар’єрі став чемпіоном турніру серії ITF одразу в одиночному та парному розрядах.

Український тенісист пробився в 1/16 фіналу юніорського Вімблдону

Урсу на шляху до фіналу турніру у Кайсері виграв у Рамазана Каана Октая (7:6 (7:3), 6:4), Еспена Лагарда (7:6 (7:2), 6:1), Алі Яздані (6:4, 6:2) та Ніколаса Тепмака (6:4, 3:6, 6:3). У вирішальній зустрічі Вадим переграв Арду Азкара (5:7, 6:4, 7:6 (11:9)).

У парі Урсу разом із ще одним українцем Андрієм Порицьким також забрав головний трофей. У фіналі українські тенісисти переграли "нейтрального" Семена Панкіна та Нікласа Шнеля (2:6, 7:5, 10:6).

Вадим Урсу у кінці 2024 року кілька тижнів був першою ракеткою України. На сьогодні він у світовому рейтингу одиночного розряду посідає 447 позицію, а у парі має 738 місце.

На Вімблдоні інноваційна лінійна технологія спровокувала скандал – дісталося росіянці