Вадим Урсу переміг у фіналі відбору на турнірі серії Challenger. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Istanbul Challenger 75, хард, кваліфікація, фінал

Вадим Урсу (Україна, АТР № 493) – Луї Вессельс (Німеччина, АТР № 627) – 6:3, 6:4

Екс-перша ракетка України відзначився кар’єрним рекордом на турнірі в Туреччині – у фіналі бив безпрапорного

Урсу, маючи шостий номер посіву у кваліфікації челенджеру АТР, у фіналі здобув комфортну перемогу над представником Німеччини Луї Вессельсом, у якого був десятий рейтинговий номер.

Українець виграв у двох сетах за 1 годину 34 хвилини.

Урсу, який свого часу був першою ракеткою України, за матч п’ять разів подав навиліт, реалізував чотири брейк-пойнти з чотирнадцяти та припустився двох помилок при подачі. Вассельс зробив три ейси, два брейки та п’ять "подвійних". Це була перша в історії очна зустріч тенісистів.

2 вересня у першому раунду основної сітки турніру Урсу зустрінеться з іспанцем Мартіном Ландалусе, який має третій номер посіву.

