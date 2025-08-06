"Зараз я почуваюся дуже щасливою. Очевидно, що після Вімблдону я була сильно розчарована. Потім я просто забула про свої очікування, і ось ми тут.

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Що я думала напередодні матчу проти Світоліної, яка виграла свої попередні поєдинки за годину? Я ніколи не переживаю через статистику людини, з якою граю.

Я знаю, що всі тенісистки в Монреалі дуже сильні. Я грала з Еліною кілька разів раніше і знаю, що вона одна з найкращих, тому я просто очікувала важкого матчу. Найбільше я задоволена тим, як я поліпшила на тренуваннях свою фізичну підготовку.

Це, на мій погляд, дуже допомогло мені сьогодні проти Еліни, тому що я знаю, що вона одна з тих тенісисток, хто рухається краще за всіх на корті. Світоліна в прекрасній формі, але сьогодні я відчувала, що їй доведеться буквально виштовхнути мене з корту, якщо вона хоче виграти. Так що в цьому плані для мене все склалося добре", – цитує Наомі Осаку Tennis Temple з посиланням на Punto de Break.

Додамо, що 27-річна японська тенісистка втратила статус першої ракетки світу після вагітності й народження дитини. Зараз Осака перебуває на 49-й позиції в рейтингу WTA.

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